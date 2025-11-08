44 Yıllık Dostluk Bugün Gibi Yaşandı

​​​​​​​Jandarma Komutanı olarak 44 yıl önce Artvin Arhavi’da görev yapan Akyazı Buğdaylı (İrfanisaniye) Köyünden Mecdi Cengiz’in 44 yıllık dostu o zamanın Emniyet Komiseri Ali Yılmaz yanında Serik Belediye başkanı

Jandarma Komutanı olarak 44 yıl önce Artvin Arhavi’da görev yapan Akyazı Buğdaylı (İrfanisaniye) Köyünden Mecdi Cengiz’in 44 yıllık dostu o zamanın Emniyet Komiseri Ali Yılmaz yanında Serik Belediye başkanı Mehmet Habal olduğu halde Buğdaylı Köyü’ne geldi ve dostu J. Komutanı Mecdi Cengiz’i evinden ziyaret etti.

Eşi Gülser ve kızı Melike ile birlikte misafirlerini büyük bir mutluluk içinde ağırlayan Mecdi Cengiz, misafirleri için yapılan bu ziyaret hepimizi sevindirdi ve eski günleri yad etmemizi sağladı dedi ve yapılan ziyaretten duyduğu sevinci ve mutluluğu tarif edilemez bir duygu diye isimlendirdi.