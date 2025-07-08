21. GELENEKSEL AKYAZI YÖRÜKYERİ YAYLA ŞENLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

​​​​​​​Bu yıl 21'ncisi düzenlenen Akyazı Yörükyeri Mahallesi Karapınar yayla şenlikleri Karapınar yaylasında gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yayla şenliği çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bu yıl 21'ncisi düzenlenen Akyazı Yörükyeri Mahallesi Karapınar yayla şenlikleri Karapınar yaylasında gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yayla şenliği çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bu yıl ki şenliklere Akyazı belediyesi katkısağladı. Palyaço, Yüz boyama ve oyun guruplarında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Topluca kılınan öğle namazı ve sonrasında İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından yapılan yağmur duası yaptı. Ardından misafirlere öğle yemeği ikramında da bulunuldu.

Karapınar yayla şenliğine yakın ve uzaktan gelen mahalle halkı ve yakınlarının yanı sıra Akyazı ve Sakarya’dan gelen siyasiler, iş adamları ve bazı memurlar katıldılar.

Yörükyeri Muhtarı Zafer Aydın şenlikte yaptığı konuşmada "21 yıldan beri aralıksız ve düzenli bir şekilde devam eden Karapınar yayla şenliğimize hemşerilerimiz büyük ilgi göstermektedir. Yılda bir kere de olsa köyümüzden iş bulma ve başka nedenlerle başka yerlere göç etmiş mahalle halkımız şenlik dolayısı ile burada buluşuyor ve hasret gideriyor, geçmişlerini yad ediyor ve de eğlenme fırsatı buluyor dedi ve Şenliğin gerçekleşmesinde emekleri geçen başta geçmişteki muhtarlarımız ve ekipleri olmak üzere, Belediyemiz, kaymakamlığımız, iş adamlarımız, müftülüğümüz ve halkımıza teşekkür ediyorum, şenliklerin gelecek yıllarda daha da genişletilerek yaşatılmaya devam edilecektir ifadelerini kullandı.