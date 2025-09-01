2025-2026 ÖĞRETİM YILI BAŞLADI OKULLAR CIVIL CIVIL

​​​​​​​Uzun tatilin sona ermesi ile birlikte 2025-2026 Öğretim Yılı 1 Eylül (Bugün itibarı ile başladı. Bu yıl Eğitim Öğretime 1 Eylül tarihinde başlandı. Öğretmenler ve birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler

Bu yıl ilk defa okula kaydolan 1. Sınıf öğrencileri diğer sınıflara göre 1 hafta önce okula başladılar. Uyum haftasını bu süre içinde öğretmenlerini okul yönetimini, okulun bölümlerini, okul bahçesini öğretmenleri ile birlikte gezerek tanıyacaklar ve bu alanları nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

Okulların açılması ile öğretmenler de seminer çalışmalarına başladılar. İlk gün Televizyondan Milli Eğitim Bakanı’nın yeni yıl mesajını dinlediler. Daha sonra da sınıflarını yeni öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarına başladılar.

Bu yıl Akyazı’da toplam 1237 öğretmen görev alacak; İlk0kul 5957, Orta 5595, Lise4304, ana okulu 1325, Mesleki Eğitim 911 ve özel eğitim kurumları 911 olmak üzere toplam 19540 öğrenci öğrenim görecek.