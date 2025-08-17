17 AĞUSTOS  DEPREMİNİN UNUTULMAZ KAYMAKAMI CEMALETTİN ÖZDEMİR’DEN AKYAZI’LILARA MESAJ  VAR

  • Anasayfa
Giriş Tarihi : 17-08-2025 13:52   Güncelleme : 17-08-2025 14:26

​​​​​​​Bugün 17 Ağustos. 1999 17 Mayısında meydana gelen asrın depreminde İlçemizde Kaymakam olan ve İlçemizi terk etmeden o zorlu günleri aşmamızda büyük gayret göstererek  Akyazı’lıların sevgilisi olmayı başaran ve  her yıl 17 Ağustos tarihlerinde o sıkıntılı günleri hatırlayıp bizlere taziyelerini bildiren emekli

Bugün 17 Ağustos. 1999 17 Ağustos'unda meydana gelen asrın depreminde İlçemizde Kaymakam olan ve İlçemizi terk etmeden o zorlu günleri aşmamızda büyük gayret göstererek  Akyazı’lıların sevgilisi olmayı başaran ve  her yıl 17 Mayıs tarihlerinde o sıkıntılı günleri hatırlayıp bizlere taziyelerini bildiren emekli Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir  bu yıl da bizleri ve o acılı günleri unutmadı. Sabah saatlerinde haber sitemize gönderdiği mesajla duygularını şöyle ifade etti.

Özdemir’in mesajı şöyle:

“17 Ağustos kayıplarımızı yine rahmetle anıyoruz. Ölüm bir kere, yaşamak her daim, denir. Yaşamı kolaylaştırmak ve acıları paylaşmak için en büyük fedakarlıkları ortaya koyanları da minnet ve şükranla hatırlamak bir görev ve borçtur. Herkese selam olsun.”

 

