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Akyazı Magazin

Ziraatçiler Balık yedi

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Ziraatçiler Balık yedi

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli iken emekli olan Veteriner Hekim Metin Köker ile Kocaeli’ne tayin olan Ziraat Mühendisi Salih Durmuş için veda gecesi düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli iken emekli olan Veteriner Hekim Metin Köker ile Kocaeli’ne tayin olan Ziraat Mühendisi Salih Durmuş için veda gecesi düzenlendi. Bir balık lokantası bahçesinde düzenlenen veda gecesinde emekli olan Metin Köker ile İzmit’e atanan Salih Durmuş’a İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan tarafından birer teşekkür plaketi verildi. Düzenlenen veda gecesine İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları tam kadro katıldı.