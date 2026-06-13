Yapımı Yılan Hikayesine Dönüşmüştü İlçe Sağlık yeni binasına taşındı 

​​​​​​​Yapımı bir hayli uzayan vatandaşlar tarafından o binanın yapımı adeta yılan hikayesine döndü denilen İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni binası nihayet tamamlandı

Yapımı bir hayli uzayan vatandaşlar tarafından o binanın yapımı adeta yılan hikayesine döndü denilen İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni binası nihayet tamamlandı ve Sağlıkçılar yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladılar.

Yapımı tamamlandıktan ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün de yeni binaya taşınmasından kendilerinin de yeni binaya taşınmaları sonucu bir hayli rahatlayan Sağlık Ocağı çalışanları, taşınmanın ardından daha rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürmeye devam etmeye başladılar.

Akyazı 4 No.lu 112 sağlık hizmetleri istasyonu da yeni hizmet binasına taşındı ve vatandaşlara yeni binalarında hizmet vermeye başlaması üzerine Akyazılılar “uzun zaman bekledik ama şimdi hizmetlerin daha iyi akıcı hale gelmesi bizleri mutlu etmiştir” dediler.