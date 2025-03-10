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Akyazı Asayiş

VAKIF MAHALLESİNDE KORKUTAN YANGIN

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VAKIF MAHALLESİNDE KORKUTAN YANGIN

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan Ali T. 'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve heyecana neden oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan Ali T. 'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve heyecana neden oldu. Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bu akşam saat 22:00 sıralarında ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının yaşadığı evin çatısında başlayan yangın bir anda tüm çatıyı kapladı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın esnasında yaşlı kadının evde olmadığı öğrenilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.