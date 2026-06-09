Toplantıya ağız dalaşı damgasını vurdu

​​​​​​​Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin başkanlığında gerçekleşen ve Belediye başkanı Bilal Soykan, Daire Müdürlerinin de katıldıkları Mahalle Muhtarları istişare ve istek toplantısında

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin başkanlığında gerçekleşen ve Belediye başkanı Bilal Soykan, Daire Müdürlerinin de katıldıkları Mahalle Muhtarları istişare ve istek toplantısında meydana gelen üzücü olay, Güzlek Mahalle Muhtarı Abdülselam Akyazıcı ve Konuralp Mahallesi Muhtarı Muhsin Anıl arasında gerçekleşti. İçme suyu ve saatleri ile ilgili ağız dalaşı toplantıya damgasını vurdu.

Kaymakam Eşki ve Belediye başkanı Soykan’ın ile Daire Müdürleri ve diğer Muhtarların gözü önünde cereyan eden ağız dalaşı daha sonra bir muhtarın dışarı alınması ile son buldu.

Muhtarlar İsteklerini sıraladılar;

Toplantıya katılan Mahalle Muhtarlar, kendi Mahallelerindeki eksikleri ve o eksiklerden doğan isteklerini tek tek Kaymakam Eşki’ye, Başkan Soykan’a, Daire Müdürlerine anlattılar ve çözümü konusunda taleplerde bulundular.

Yetkililerde tek tek o istekleri not ettiler.