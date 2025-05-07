Tomruk altında feci şekilde can vermişti! Metin Yaşar toprağa verildi

​​​​​​​Akyazı’da Orman işletmesine ait depoda tomruk indirirken düşen tomruğun altında kalarak can veren Metin Yaşar son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı’da Orman işletmesine ait depoda tomruk indirirken düşen tomruğun altında kalarak can veren Metin Yaşar son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Dokurcun’da dün öğlen saatlerinde Orman işletmesi deposuna tomruk indirmek için kamyon kasasını açarken düşen tomruğun altında kalan kamyon sürücüsü 38 yaşındaki Metin Yaşar hayatını kaybetmişti.

Akyazı Yörükyeri Mahallesi halkından Fikret Yaşar'ın oğlu Zeki,Recep Ali ve Furkan Yaşar'ın abileri eski muhtar Musa Şükür'ün damadı olan Metin Yaşar’ın cenazesi bugün Yörükyeri Mahallesi Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.