Alt yapı çalışmaları çarşı içine ulaştı yollar trafiğe kapatıldı

​​​​​​​Akyazı’da içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin Akyazı’nın girişi olarak kabul edilen Karaçalılık Mahallesinde başlatılan

Akyazı’da içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin Akyazı’nın girişi olarak kabul edilen Karaçalılık Mahallesinde başlatılan çalışmalar çarşı içine kadar geldi ve bugün itibarıyla da Akyazı’nın beyni ve en işlek Caddesi konumunda bulunan Bankalar Caddesi ulaşıma kapatıldı.

Su borusu değişim çalışmalarının Yeni Cami’ye kadar devam edeceği ve yaklaşık olarak bir yıl kadar süreceği bu çalışmayı yapan Firma yetkilileri tarafından açıklandı.

SASKİ Akyazı Müdürü Muhammet Altun da, başlayan bu çalışmalar hemşehrilerimize bazı olumsuzluklar yaşatıyor gibi görünse de bittiğinde bozulan tüm yollarımız asfaltlanacak böylece çok daha güzel bir görünüm kazanacaktır. Daha önemlisi değiştirilen borular marifetiyle daha sağlıklı bir şekilde içme suyu içebileceğiz. O bakımdan halkımızın biraz sabırlı olmasını ve çalışanlara yardımcı olmalarını bekliyoruz açıklaması geldi.