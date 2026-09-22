Akyazı Adliyesinde Vatandaş Odaklı Hizmet Başlatıldı

Akyazı Adliyesi, işi olan vatandaşların işlerini daha rahat ve daha kolay görebilmelerine ışık tutacak olan bir sistemi devreye soktu.

Bu nedenle Akyazı Adliyesinde danışma ve ön büro birimleri ile Savcılık (SEGRİS) salonu hizmete sokuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen vatandaşa daha kolay ve anlaşılabilir şekilde hizmet amaçlı olarak oluşturulan danışma ve ön büro birimi ile Savcılık Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi salonu düzenlenen sade bir programla hizmete sokulmuş oldu.

Gerçekleşen açılış programına Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Adli Yargı ilk derece Mahkemesi Adalet Komisyonu başkanı İsmail Yıldırım, Akyazı Adliyesinde görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Adliye Personeli katıldı.

Yeni sisteme göre oluşan danışma ve büro biriminde vatandaşlar adli süreçleri ile ilgili bilgiler verilecek ve danışma hizmetleri sunulacak. Bu düzenlemeyle vatandaş bir işi için geldiği Adliyede kimseye soru sormaya gerek kalmadan doğrudan danışma bürosuna müracaat edecek ve o bürodan da istediği cevapları alabilecek. Engelliler içinde ayrıca başka bir hizmet bankosu oluşturuldu.