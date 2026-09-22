Kızılay Şubesine Ziyaretler Sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Birincioğlu’nun istifası ile boşalan Kızılay yönetiminin kendi aralarında yaptığı başkanlık seçiminde Kızılay Akyazı Şube başkanlığına

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Birincioğlu’nun istifası ile boşalan Kızılay yönetiminin kendi aralarında yaptığı başkanlık seçiminde Kızılay Akyazı Şube başkanlığına seçilen Serdar Martin’e ziyaretler hala sürüyor.

Milletvekili iken danışmanlığını yaptığı eski Milletvekili Zihni Açba, Akyazı MHP yöneticileri İksan Özcan ve Keramettin Öztürk, Akyazı İmam Hatip Mezunları Derneği başkanı (AKİMDER) Recep Kırlak ve başkan yardımcısı İsmail Kahya, Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan ve Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, geçmiş dönemde Milletvekili adayı olan Hakan Baykan, MHP’nin geçmiş dönemi İlçe başkanlığını yapmış olan Ali Dertli de Sedat Martin’i ziyaret edenler arasında yer aldılar ve kendisini başarı dileklerini sundular.

Şube başkanı Sedat Martin’de yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyareti gerçekleştirenlere teşekkür etti.