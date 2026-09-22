Hasan Kocaman Akyazı’daydı.

​​​​​​​Sakarya Emlakçılar Odası başkanı Hasan Kocaman, beraberinde Akyazılı başkan yardımcısı ve Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı

Sakarya Emlakçılar Odası başkanı Hasan Kocaman, beraberinde Akyazılı başkan yardımcısı ve Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı olduğu halde Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Oda başkanları meslekleri ile ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulundular ve Hasan Kocaman aynı zamanda son yapılan seçimlerde SESOB yönetimine giren ve yapılan görev taksimi sonunda başkan yardımcısı seçilen Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’u tebrik etti ve başarı dileklerini sundu.

Sezgin Durmuş’ta yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve misafirlerine teşekkür etti.