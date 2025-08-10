Temelli Destek ekibi Akyazı Kızılay’ı ziyaret etti.

Kızılay Kart Nakit Temelli Destek Program ekibi de Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret edenler arasındaki yerini aldı.

Kızılay Akyazı Şubesi son günlerde revaçta olan bir kurum haline geldi.

İstanbul bölge koordinatörlüğünden Akyazı’ya gelen Kızılay Kart Nakit Temelli Destek Programı asistanı Defrim Shabanaj ile saha çalışanları Hatice Kaya ve Ahmet Zahid Gökdemir Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ile görüştü ve bu görüşmede program ve saha çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Değerli bir ziyaret olduğunu söyleyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Birincioğlu, misafir ettikleri program ekibine başarı dileklerinde bulundu.