Başkan Alemdar Rize’den müjdeyi verdi

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli ve Kaynarca’da yaklaşık 5 bin 860 dönümlük arazinin "Münferit Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi üzerine

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli ve Kaynarca’da yaklaşık 5 bin 860 dönümlük arazinin "Münferit Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi üzerine Rize’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Şehrin tarım, çevre ve toplumsal hassasiyetlerini doğrudan Erdoğan’a aktaran Alemdar, "Sayın Cumhurbaşkanımız konunun çözüme kavuşturulması için bizzat ilgili bakanlara talimat verdi. Milletimizin sesine kulak verdik, sürecin takipçisiyiz" dedi.

AKARYA (T54) – Sakarya’nın kuzey ilçeleri Ferizli ve Kaynarca’da Resmî Gazete kararıyla ilan edilen Endüstri Bölgesi kararı sonrası kent genelinde yükselen tepkiler en üst makama taşındı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kamuoyunda ve sivil toplum kuruluşlarında geniş yankı uyandıran kararla ilgili temaslarda bulunmak üzere Rize’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİLİ BAKANLARA TALİMAT VERDİ"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Sakarya kamuoyunu rahatlatan açıklamayı paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, kararın yeniden ele alınması ve çözüme kavuşturulması noktasında somut adım atıldığını bildirdi.

Başkan Alemdar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Rize’de, Ferizli ve Kaynarca ilçelerimizde geniş bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi durumu ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir bilgilendirmede bulunduk.

Sayın Cumhurbaşkanımız da ilgili Bakanlara bizzat bu konunun çözüme kavuşturulması için talimatlarını verdi. İlçelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, milletimizin sesine asla kayıtsız kalamayız. Şehrimizi ilgilendiren bu önemli konuyu yakından takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz."

ŞEHİRDEKİ TEPKİLERİN ARDINDAN İLK SOMUT ADIM

Ferizli ve Kaynarca’da toplam 585 hektarlık verimli tarım havzasının sanayileşmeye açılması kararı sonrasında; akademik odalar, ziraat odaları, çevre platformları ve esnaf temsilcileri İnşaat Mühendisleri Odası’nda bir araya gelerek ortak bildiri yayımlamış ve özel bir takip komisyonu kurmuştu.