Akyazı Kıraat Eğitim’de icazet merasimi

​​​​​​​Akyazı’da eğitimlerini tamamlayan 20 Kurra Hafız, düzenlenecek özel programla icazetlerini alacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Dr. Osman Şahin’in katıldığı ve Reis’ül Kurra

Akyazı’da eğitimlerini tamamlayan 20 Kurra Hafız, düzenlenecek özel programla icazetlerini alacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Dr. Osman Şahin’in katıldığı ve Reis’ül Kurra Mustafa Demirkan Hocaefendi’nin başkanlık ettiği merasim, ilçede manevi atmosferi yüksek bir buluşmaya sahne oldu.

Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Dr. Osman Şahin iştirak ederken, merasime Reis’ül Kurra Mustafa Demirkan Hocaefendi başkanlık etti.

Programa; hafızların aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kıymetli hoca efendi ve vatandaşın katıldığı gözlendi.

İcazet töreni öncesi saat 09.00’da merhum Hüseyin Harputoğlu Hoca’nın kabri başında Hatm-i Şerif okunması ile başlayan İcazet programı,Saat 10.00’da Darül Kurra Camii’nde devam etti. Alanlarında değerli olan misafir Kurra hocalar tarafından Aşr-ı Şerifler okundu.

Konuşma ve nasihatlerle devam eden program, yüzlerce Hatm-i Şerif’in duası, hediye takdimleri ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.

İcazet programına Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.