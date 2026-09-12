AKYAZI OKULLARINDA 2026-2027 ÖĞRETİM YILI 18 Bin 515 ÖĞRENCİ İLE BAŞLIYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da başlayacak. Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da başlayacak. Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 18 bin 515 öğrenci ders başı yapacak.

Yeni eğitim öğretim yılında Akyazı’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde binlerce öğrenci yeniden okul sıralarıyla buluşacak.

İlçede özellikle öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli geçiş dönemlerini oluşturan okul öncesi, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda eğitim görecek öğrenci sayıları şöyle:

Okul öncesi: 1.535 öğrenci

1’inci sınıf: 1.575 öğrenci

5’inci sınıf: 1.510 öğrenci

9’uncu sınıf: 1.479 öğrenci

Akyazı’da temel eğitim kapsamında bulunan okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda toplam 13 bin 234 öğrenci eğitim görecek. Ortaöğretim (lise) kademesinde ise toplam 5 bin 281 öğrenci ders başı yapacak.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 18 bin 515 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşayacak.

Yeni Eğitim Yılına Hazırlıklar Tamamlandı

Akyazı’da öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında yeni eğitim öğretim yılına başlamaları amacıyla okullardaki hazırlıklar tamamlandı.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için başarılı, verimli ve hayırlı olması temenni ediliyor.

TÖRENLER DÜZENLENECEK

Okulların başlaması ile İlköğretim haftası da başlamış olacak. Hafta içinde törenler düzenlenecek. İlk tören 14 Eylül Pazartesi günü saat 10.00 Atatürk Anıtı önünde yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bir gurup öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşecek olan törende Anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ardından İstiklal Marşı okunacak.

Hafta dolayısı ile 2. Tören 17 Eylül Perşembe günü İnönü İlkokulunda düzenlenecek. Protokolün katılımı ile yapılacak törende Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler okunacak ve gösterilere yer verilecek.