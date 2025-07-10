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Akyazı Güncel

Şap Aşısı yapılıyor

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Şap Aşısı yapılıyor

​​​​​​​Akyazı’da Şap hastalığı görülmemesine rağmen en yakın komşumuz Düzce Gölyaka’da bu hastalığın görülmesi üzerine Akyazı hayvan pazarı geçici olar7ak kapatılmasından hemen sonra harekete geçen Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü

Akyazı’da Şap hastalığı görülmemesine rağmen en yakın komşumuz Düzce Gölyaka’da bu hastalığın görülmesi üzerine Akyazı hayvan pazarı geçici olar7ak kapatılmasından hemen sonra harekete geçen Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İlçenin bütün Mahallelerinde şap aşısı çalışması başlattı. 1 Temmuz 10 Temmuz arası 18 mahallede aşılama yaptıklarını söyleyen İlçe Tarım Müdürü ve Veteriner Veysel Meydan, bu çalışmanın bütün Mahalleleri kapsadığını belirtti ve Mahalleler tamamlandığında çalışmalarında sona ereceğini açıklamasına ekledi.