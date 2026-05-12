Altındere yolu tamamlandı

Uzun zamandan beri kavgası yapılan Akyazı Altındere yolu nihayet asfaltlandı. Böylece hem Altındere, hem de Yağcılar Mahalle Muhtarları rahatlamış oldular.

Sakarya Büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan ve kısa zamanda tamamlanan Akyazı Altındere yolunun asfaltlanması, Mahalle Muhtarlarının yanı sıra vatandaşları da memnun ve mutlu etti.

Gerek Altındereliler gerekse aynı yol üzerinde kurulu bulanan Yağcılar Mahalle sakinleri geçte olsa yollarımızın yapılmış olması bizleri mutlu etmiştir. Emek verenlere teşekkür ederiz açıklaması yaptılar.