AKYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KERMESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün her yıl geleneksel hale getirdiği kermes bu yıl da büyük bir ilgi gördü.

Gazi Süleymanpaşa camii avlusunda düzenlenen kermeste kurslarda kursiyerlerin kurslarda yapmış oldukları el emeği göz nuru işlerden tutun her türlü yiyecek, içecek, pasta börek kermeste sergilendi ve satışa sunuldu.

Sergilenen tüm ürünlerin satıldığı kermeste elde edilen gelirin Halk Eğitimi Merkezi okul aile birliği hesaplarına aktarıldığı ve müdürlüğün hizmetlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Kermesi İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın da ziyaret etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz kermese katılan Başta Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve İklçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can olmak üzere Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ile Ali Özer, vatandaşlar, kermesi hazırlayan kurs öğretmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti.