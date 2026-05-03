Giriş Tarihi : 03-05-2026 12:20   Güncelleme : 03-05-2026 12:27

ÖZHAN VE DEMİRALAY AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen simalarından Saadet Özhan oğlunu evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Saadet-Özgül  Özhan çifti’nin yakışıklı delikanlısı  Metehan Özhan ile Ömer-Saniye Demiralay çiftinin güzel kızları Seda Demiralay  Dün gece Akyazı Batakköylü düğün salonunda düzenlenen oldukça kalabalık bir davetli önünde dünya evine girdi.

Her iki ailenin bu mutluluklarını paylaşıyor, genç evlilerin kurdukları yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyoruz. BİZİM AKYAZI

 

 

