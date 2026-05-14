Akyazı belediyesinin misafirleri Kayseri’den geldiler

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Kayseri’den Akyazı’ya gelen öğrenciler ve Öğretmenler Akyazı belediyesini de ziyaret ettiler.

Misafirler Mangalda Sucuk keyfi yaptılar

Güzlek Mahallesinde piknik yaptıran ve parkta mangalda sucuk keyfi yaşatan ve özel hediyelerle uğurlayan belediye başkanı Bilal Soykan misafirlerin gidişlerinden sonra yaptığı açıklamada “Bugünkü programımızda Kayseri’den gelen öğrenci ve öğretmenlerimizi belediyemizde ağırladık. Güzlek mesire alınıma götürüp mangalda sucuk yeme keyfini yaşattık. Bu tür değişimlerde misafirlerimiz şehrimizi daha iyi tanıma bizlerde tanıtma imkanı buluyoruz. Sonuç olarak doğayla iç içe geçen samimi ve güzel bir gün geçirdik. Misafirlerimize belediye başkanı olarak bu ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum”