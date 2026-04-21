Akyazı’da güvenlik uygulaması

Akyazı’da polis teşkilatı huzur ve güveni sağlama amaçlı olarak İlçe genelinde bir huzur ve güvenlik çalışması yaptı.

Devlet hastanesi yanlarında olan KYK Yurdu yakınları başta olmak üzere İlçenin belirli yerlerinde yapılan uygulamada, yollardan geçmekte olan araçlar durduruldu, sürücülerinden gerekli evraklar istendi, GBT taraması yapıldı. Denetimlerde eksik evrakları olan, belgesi olmayan sürücülere ceza uygulaması yapıldı.

Akyazı polisi tarafından yapılan bu uygulama Akyazılı vatandaşlar kendi güvenlik açılarından olumlu karşıladı ve polislere yardımcı olmaya özen gösterdiler.