Akyazı belediyesine yeni bir Hasta Nakil Aracı

​​​​​​​Özellikle yaşlı, engelli ve tedavi sürecindeki vatandaşların yararlanabilmesi amaçlı olarak Akyazı belediyesi yeni bir “hasta nakil” aracına kavuştu.

Özellikle yaşlı, engelli ve tedavi sürecindeki vatandaşların yararlanabilmesi amaçlı olarak Akyazı belediyesi yeni bir “hasta nakil” aracına kavuştu.

Hemşehrilerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşmaları süreci içinde onlara destek amaçlı olarak araç filomuza yeni bir hasta nakil aracı ekledik diyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, bizim amacımız hastalarımızı daha sağlıklı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna naklini sağlamaktır. Filomuza yeni kattığımız bu aracımız bu görevini başarıyla yapacak kapasitededir. Yeni araç Akyazı’mıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu.