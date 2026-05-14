CAMİDE ÇEDES ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde gerçekleştirilmekte olan ÇEDES (Duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum) projesi kapsamında Pazarköy İlkokulu öğrencileri tarafından Mahalle camisinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklere Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve yardımcıları da katıldı.

Cami içinde gerçekleşen program tamamlandıktan sonra Protokol Pazarköy İlkokuluna giderek okul Müdürü ve öğretmenlerle bir araya geldi ve okul tarafından gerçekleştirilen “dilimizin zenginlikleri” sergisini de gezdiler.

Program, çeşitli branşlarda derece yapan öğrencilere kupalarının verilmesi ile son buldu.