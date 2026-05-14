SAADET PARTİSİ UYARDI TARIM ARAZİSİNİ İMARA AÇMAYIN

Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alanın tarım alanlarının imara açılmasına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Saadet Partisinden dikkat çekici açıklama

Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alanın tarım alanlarının imara açılmasına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Zekeriya Alan, Akyazı belediyesi tarafından onanmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen depolama, lojistik ve ticari kullanım amaçlı olarak Akyazı Orman Şevkiye (Yeni Orman) Mahallesinde 107 ada ve 72 parsel numarada kayıtlı parsel için imar izninin verilmemesini istedi.

Tarım niteliği taşıyan bu bölgenin İmara açılması düşünülüyorsa bu durumun sadece belirlenen bir parselle sınırlı kalmamalı, bölgenin tamamını kapsamalıdır diyen Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alan, bunun da adil ve şeffaf bir planlama ile yapılması gerekir dedi.

Bölgede gerçek manada söylendiği gibi bir ihtiyaç varsa aynı şartları taşıyan diğer vatandaşlarımız için neden benzer bir planlama yapılmamaktadır diye soran S.P. Akyazı İlçe başkanı Alan, şehir planlaması kişilere göre değil kamu yararına göre yapılmalıdır açıklaması yaptı.

Saadet Partisi İlçe teşkilatı olarak şeffaf, adil ve kamu yararı taşıyan çalışmalara evet, ancak kişiye özel istekler v e değişikliklere hayır diyoruz diyen İlçe başkanı Zekeriya Alan, bu tür imar uygulamalarının her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz sözleri ile açıklamasını tamamladı.