AKYAZI NEVRUZ BANOĞLU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ OYNADIKLARI TİYATRO OYUNU İLE 23 NİSAN’I KUTLADI

​​​​​​​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kahraman Maraş ve Şanlı Urfa öncesi okullarda meydana gelen olaylar nedeniyle bayramın etkinlikler bölümünün iptal edilmesinin

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kahraman Maraş ve Şanlı Urfa öncesi okullarda meydana gelen olaylar nedeniyle bayramın etkinlikler bölümünün iptal edilmesinin ardından geçen zaman içinde okullarımız hazırladıkları çeşitli etkinliklerle bayramı kutladılar.

Bu okullarımızdan biri de Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulu idi.

Nevruz Banoğlu İlkokulu 3-E sınıfı Öğretmeni Melike Açıkel kendi yazdığı tiyatro oyunu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını öğrencileri velilerine yaşatmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda 3-E sınıfı öğrencilerinin başarılı bir şekilde sahneye koydukları tiyatro oyununda çocuklar Büyük Önder Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramı dünya çocukları ile birlikte kutlayarak izleyenlerin büyük alkışını almayı başardılar.

Öğrencilere ve velilerine olmak üzere 3 seans oynanan tiyatro oyununun son bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yardımcıları Serkan Yaşar ve Sinan Alemdar, okul Müdürleri, öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı.

Oyun sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Oyunun yazarı ve başarılı bir şekilde öğrencileri ile birlikte sahneye koyan 3-E sınıfı Öğretmeni Melike Açıkel ve öğrencilerini tebrik ederek kendisine çiçek armağan etti.