ALTINDERE ALİ ALTIPARMAK ORTAOKULUNDA TÜBİTAK BİLİM FUARI

Akyazı Altındere Ali Altıparmak Ortaokulu tarafından, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan bilim fuarı, yoğun katılımla 1 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleşen “Bilim ve teknoloji fuarında, öğrencilerin hazırladığı birbirinden değerli projeler yer aldı.

Bilim fuarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Müdür yardımcıları Serkan Yaşar ile Sinan Alemdar, Okul Müdürleri, çevre okullarının öğretmen ve öğrencileri ile kalabalık bir davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan fuarın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve beraberindeki okul Müdürleri gerçekleştirdi.

Törende Okul Müdürü Rıfat Deke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Birer Konuşma yaparak bu tür fuarların çocukların bilgi, beceri ve bilimsel düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi bakımından çok önemli olduğunu dile getirdiler.

Törende daha sonra öğrencilerin çeşitli gösterilerine yer verildi.

Bilim Fuarının proje yürütücüsü Sevda Kozan okullarındaki Bilim Fuarı hakkında şu açıklamayı yaptı. “ Tübitak 4006 Bilim Fuarımızda öğrencilerimizin derslerde işlemiş olduğu konulardan esinlenerek geliştirdikleri keşfedici, ilgi çeken tasarımlara yer verildi. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin bilimsel düşünme ve araştırma ve üretme yeteneklerini ortaya koymuş olduk” dedi ve fuarda 10 proje yer verdiklerini söyledi.

Fuarın bundan sonraki bölümlerinde reyonları tek tek dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve beraberindekiler öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel ve teknolojik projeleri incelerken, öğrenciler projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. öğrencilerin ortaya koyduğu özgün çalışmaların yanı sıra bilimsel düşünme becerileri ve üretkenliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.