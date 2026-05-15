GENÇLİK HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışının 107. Yıldönümü olan Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 15 Mayıs 26 2026 Cuma günü

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışının 107. Yıldönümü olan Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 15 Mayıs 26 2026 Cuma günü Gençlik Haftası ile başladı.

Gençlik Haftası dolayısı ile Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünce düzenlenen törende İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak Atatürk Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından törene katılanlala birlikte İstiklal Marşı okundu.

Anıt önündeki törenin ardından 10.45 te Atatürk Anıtı önünden Gençlik Merkezine kadar gençlik yürüyüşü yapıldı.

Gençlik merkezinde gençler arasında yapılan çeşitli yarışmalarla gençlik haftası kutlamalarına devam edildi.

19 Mayıs Kutlama töreni ise 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. 19 Mayıs Sabahı Anıt önündeki tören saat 10.00 da kutlama programı ise saat 11.00 de Cevat Ayhan spor salonunda yapılacak. Kutlama programında çeşitli spor faaliyetlerine yer verilecek.