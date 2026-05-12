Akyazılılar kazandı

SESOB’un olağan Genel Kurulu Cumartesi günü yapıldı. Fırıncılar Odası başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yönetilen ve zaman zaman da sert tartışmaların yaşandığı Genel Kurulda üç aday kıyasıya çekişti. Sonunda 192 oy almayı başaran ve içinde Akyazılılarında bulunduğu Kabacan’ın listesi seçimi kazandı. 35 yıllık eski başkan Hasan Alişan seçime katılmadı. Benim Adayım budur dediği Onur Özkan’da 113 oy alarak seçimi kazanamamış oldu. Diğer aday Ali Bektaş ise 146 oy aldı.

Meyve ve Sebzeciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan seçimi kazanınca aynı listede yer alan Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz yönetim kurulu asil üyesi, Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Sezgin ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir denetim kurulu asil ve Ensa2 Odası başkanı Emin Üstün’de Disiplin kurulu asil üyeliklerine seçilmiş oldular. Böylece Akyazı’daki mevcut Oda başkanlarından 5’inin SESOB yönetimine girmeleri Akyazı da sevinç yaşattı.