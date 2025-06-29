SAKARYA’LI DUAYEN SPOR SPİKERİ SABRİ UGAN VEFAT ETTİ

Sakarya doğumlu spor spikeri Sabri Ugan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ugan’ın vefatı spor ve medya camiasında büyük üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan 62 yaşındaki spor spikeri Sabri Ugan, yaşama gözlerini yumdu. Sakarya doğumlu spor spikeri Sabri Ugan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ugan’ın vefatı spor ve medya camiasında büyük üzüntü yarattı.

Sakarya doğumlu deneyimli spor spikeri Sabri Ugan, yaklaşık üç ay önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastalığın ilerlemesi üzerine bir süredir yoğun bakımda entübe edilen Ugan, ailesi ve yakın çevresinin önceki ölüm iddialarını yalanlamasına rağmen, bugün vefat haberi spor ve medya camiasında büyük üzüntü yarattı.

Sabri Ugan’ın vefatı başta Sakarya olmak üzere Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden olurken, cenaze programına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde ailesi tarafından yapılacağı öğrenildi.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.