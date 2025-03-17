Sakarya’da Akyazı fırtınası

​​​​​​​Ortaokullar arası İl seçmesi ve İl şampiyonasında Akyazılı karateciler fırtına gibi esti ve 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya alarak Akyazı’nın adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Ortaokullar arası İl seçmesi ve İl şampiyonasında Akyazılı karateciler fırtına gibi esti ve 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya alarak Akyazı’nın adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Sakarya Yenikent spor salonunda yapılan ve iki gün süren ortaokullar arası İl şampiyonasında erkekler ve bayanlar kategorilerinde toplamda 19 madalya alarak elde ettikleri bu başarı Akyazı Spor dünyasında sevinçle karşılandı.

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünün bünyesinde çalışmakta olan karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde çalışmalar yapan ve şampiyonalara hazırlanmakta olan Akyazılı karatecilerde hedef Nisan ayında yapılacak olan Türkiye ve Mayıs ayında yapılacak olan Balkan şampiyonası olarak açıklandı.

Karate hocası Yolcuoğlu, başarılarımız sürecek ve Akyazı’mızın adını her tarafta duyuracağız. Akyazılı hemşerilerimizde elde edilen bu başarılardan ötürü mutlu olacaklardır açıklaması yaptı.