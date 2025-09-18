Süper Amatör’de gruplar belli oldu!

​​​​​​​2025-2026 futbol sezonunda Süper Amatör Lig’de gruplar belirlendi. 2 grupta 24 takımın katılacağı Süper Amatör Lig’de maçlar 04 Ekim Cumartesi tarihinde başlayacak.

2025-2026 futbol sezonunda Süper Amatör Lig’de heyecan doruğa çıkıyor. İki grupta toplam 24 takımın yer alacağı ligde grup kura çekimi yapıldı. Erenler Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen grup kura çekimine kulüpler yoğun ilgi gösterdi. Merakla beklenen gruplar ve fikstürler sonunda belli oldu.

Sezon 4 Ekim’de start alıyor

Yeni sezonda Süper Amatör Lig maçları 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak. İki grupta 12’şer takımın mücadele edeceği maratonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler Play-Off’a yükselecek. Her iki grupta da son sırayı alan 3’er takım ise Süper Amatör’e veda edecek.

A Grubu: İlçeler arası mücadele

Her yıl büyük rekabete sahne olan Süper Amatör’de bu sezon da heyecan şimdiden hissediliyor. A Grubu’nda; As Akyazıspor, Arifiye Kalaycıspor, As Kuzulukspor, Akçayspor, Sapanca Kurtköyspor, Geyvespor, Demirspor, Serdivanspor, Erenlerspor, Ferizlispor, Kaynarcaspor ve Şekerspor yer alıyor.

Geçen sezon BAL’dan düşen Ferizlispor, Play-Off baraj maçına yükselen As Akyazıspor ve tecrübeli Serdivanspor, A Grubu’nun favorileri arasında gösteriliyor. İlçe takımlarının yoğun olduğu bu grupta alınacak sonuçlar şimdiden merakla bekleniyor.

B Grubu: Adeta ölüm grubu

B Grubu ise tam anlamıyla "ölüm grubu" olarak değerlendiriliyor. Pazarköy Eğitimspor, Yeşilyurt Beldespor, Karasu Aziziyespor, Kocaalispor, Alaağaçspor, Kazımpaşa Birlikspor, Çaybaşı Bekirpaşaspor, Tankspor, Arifiyespor, Harmanlıkspor, Sapancaspor ve Sinanoğluspor, sezon boyunca kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Geçen yıl BAL’dan düşen Sapancaspor, Play-Off oynayan Tankspor ile Karasu Aziziye ve Kocaalispor, grubun en güçlü şampiyonluk adayları arasında öne çıkıyor.

Şaibesiz ve adil bir kura oldu

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, organizasyonun sorunsuz geçtiğini vurguladı: “Çok iyi bir kura çekimi oldu. Hoş ve herkesin mutlu olduğu bir gün yaşadık. Bizim de istediğimiz gibi şaibesiz, tartışmasız bir kura çekimi gerçekleştirdik. Tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Süper Amatör, her zamanki gibi Sakarya futbolunun en çekişmeli ve heyecanlı ligi olacak. Tüm takımlarımız hazırlıklı olsun.”

