Akyazı’da İlköğretim haftası kutlandı

Atatürk İlkokulunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Faruk Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can düzenlenen kutlama programında birer konuşma yaptılar.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen İlköğretim haftası Akyazı’da da kutlandı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Faruk Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can düzenlenen kutlama programında haftanın önemini belirten birer konuşma yaptılar. Her iki konuşmacı Müdürde 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ettiler ve hem öğrencilere, hem de öğretmenlere başarı dileklerinde bulundular.

Konuşmalardan sonra Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri okula bu yıl başlayan 1. Sınıf öğrenci kardeşlerine “okulunuza hoş geldiniz” diyerek bir buket çiçek takdiminde bulundular. Ayrıca Mezun öğrencilerle 1.sınıfa yeni gelen öğrenciler arasında bayrak değişimi yapıldı.

Daha sonra öğrenciler misafirlerine çeşitli gösteriler sundular ve şiirlerini okudular. Protokolde okul idaresi tarafından temin edilen fidanları günün anısına okul bahçesine diktiler.

Atatürk İlkokulunun ev sahipliğinde düzenlenen İlköğretim haftası kutlama etkinliği toplu resim çekimiyle son buldu.

Düzenlenen kutlama etkinliğine Belediye başkanı Bilal Soykan, Milli Eğitim Müdür Hasan Can ve yardımcıları, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğrencilerin velileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin sunuculuğu sınıf öğretmeni Medine Yıldız tarafından başarıyla yapıldı.