ARALARINDA TOPLADIKLARI 5100 LİRAYI KIZILAYA BAĞIŞLADILAR

Nevruz Banoğlu İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, büyük bir duyarlılık örneği göstererek aralarında topladıkları 5.100 TL’yi Gazze’deki kardeşlerine bağışladı.

Minik öğrenciler, topladıkları bağışı öğretmenleri Engin Eren öncülüğünde Türk Kızılay’ın Akyazı Şubesi’ni ziyaret ederek yetkililere teslim etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Gazze’deki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın mutluluğunu paylaştı.

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, öğrencilerin bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşta böylesine duyarlı bir davranış sergilemek hepimize örnek olmalı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla gurur duyuyoruz.”

Ziyaret sonunda öğrencilere teşekkür belgeleri ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edilirken, bu güzel buluşma hem minik bağışçılar hem de Kızılay gönüllüleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.