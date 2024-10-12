SAKARYA SÜPER AMATÖRDE AKYAZI DERBİSİ ASAKYAZISPOR-ALAAĞAÇSPOR BUGÜN KARŞILAŞIYOR

​​​​​​​Sakaryaspor Süper Amatör kümede 2. Hafta maçları bugün oynanıyor. As Akyazıspor Alaağaçspor arasında oynanacak Akyazı Derbsi bugün Akyazı Suni sahada oynanacak

Sakaryaspor Süper Amatör kümede 2. Hafta maçları bugün oynanıyor. As Akyazıspor Alaağaçspor arasında oynanacak Akyazı Derbsi bugün Akyazı Suni sahada oynanacak. Maçın başlama saati 15.00

Erken gelen Akyazı’nın iki ezeli rakibi arasındaki maça büyük ilgi gösterileceği tahmin ediliyor. Bu yıl şampiyonluk için güçlü bir takım oluşturan Asakyazıspor yönetimi tam kadro maçları takip ediyor. Maçın favorisi As Akyazıspor gösterilirken Alaağaçspor’un da sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

İlk Hafta oynana maçlarda her iki takım da berabere kalmıştı.