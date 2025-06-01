Sakarya Emlakçılar Esnaf Odası üyeleri Kahvaltıda bir araya geldi.

​​​​​​​Sakarya Emlakçılar Esnaf Odası Akyazı’da faaliyet gösteren, odaya kayıtlı ticaret sicil yetki belgeli 65 üye ile kahvaltı programında bir araya gelindi.

Sakarya Emlakçılar Esnaf Odası Akyazı’da faaliyet gösteren, odaya kayıtlı ticaret sicil yetki belgeli 65 üye ile kahvaltı programında bir araya gelindi.

Toplantıda; emlak mesleğine dair güncel yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve dijital yayıncılık süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak mesleki gelişimi konuşuldu. Ayrıca odamıza yeni kayıt olan üyelerimizle uzun süredir odamız bünyesinde yer alan meslektaşlar tanıştırarak dayanışma ve kaynaşma ortamı oluşturuldu.

Sakarya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Erol Maden ve yönetim kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleşen programa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yazıcı Akyazı'lı olarak hemşehrilerinin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, Akyazı’nın Sakarya genelinde en fazla emlakçı üyesine sahip ilçe olduğunu vurguladı.

Yazıcı ayrıca, uzun yıllardır birlikte görev aldığı yönetim kurulu arkadaşlarına da teşekkür ederek, Emlak Yasası ve mesleki düzenlemeler konusunda Başkan Erol Maden’in Bakanlıklar, paneller ve platformlar nezdindeki katkılarını takdirle karşıladıklarını, meslek adına değerli bir çaba içinde olduğunu ifade etti.

Adapazarı’nda dernek olarak başlayan ve Türkiye’de kurulan ilk üç Oda arasında yer alan Sakarya Emlakçılar Esnaf Odası'nın, bugün ülke genelinde sadece 22 ilde bulunan emlak odalarından biri olmasının büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirten Yazıcı, diğer illerde emlakçıların hâlâ küçük esnaf odalarına bağlı çalışmak zorunda olduğunu hatırlattı. Sakarya’nın mesleki örgütlenme açısından önemli bir güç olduğunu vurguladı ve yasal mevzuatlara katkı sunan tüm oda başkanlarına teşekkür etti.

Samimi, verimli ve birlik duygusu içinde geçen bu buluşmada, hem sektörel konular görüşüldü hem de mesleki bağlar güçlendirildi.