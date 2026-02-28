AKİMDER’İN GELENEKSEL İFTARI

​​​​​​​İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki , Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ında katıldığı, Akyazı İmam Hatip

İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki , Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ında katıldığı, Akyazı İmam Hatip Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKİMDER) Akyazı İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda Mezunlar,Öğretmen ve Öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Okunan Kuran tilaveti, ve duaların ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Yemek sonrası içilen çayla ve yapılan sohbetlerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.

AKİMDER başkanı Recep Kırlak iftar programına katılım sağlayanlara teşekkür etti.