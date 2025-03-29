RAMAZAN BAYRAMI HALK BAYRAMLAŞMASI PAZAR GÜNÜ SAAT 10 DA

Akyazı Kaymakamlığı Ramazan Bayramında uygulanacak halk bayramlaşması ile ilgili bir duyuru yayımladı. Duyuruda Halkla Bayramlaşmanın 30 Mart Pazar

Akyazı Kaymakamlığı Ramazan Bayramında uygulanacak halk bayramlaşması ile ilgili bir duyuru yayımladı. Duyuruda Halkla Bayramlaşmanın 30 Mart Pazar günü saat 10 da Alparslan Türkeş sosyal tesislerinde olacağını bildirdi.

Duyuru aynen şöyle:

“Ramazan Bayramının 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar günü Kaymakamlığımız koordinesinde Kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımıyla saat 10:00' da Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii yanı Alparslan Türkeş Sosyal Tesislerinde Bayramlaşma Programı yapılacaktır.

Tüm vatandaşlarımızın, personellerimizin, siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının, kamu yararına çalışan dernekler ve sivil toplum örgütlerinin ve basın camiasının Ramazan Bayramını tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.”



Mustafa İkbal Eşki

Akyazı Kaymakamı













