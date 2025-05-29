PARİS ORTAOKULUNDA TUBİTAK 4006 BİLİM FUARI

​​​​​​​Yıl içinde 4 danışman öğretmen yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı Fen Bilimleri ve tarım alanı konularında 10 proje ile yarışmalara katılarak TUBİTAK tarafından kabul edilen

Yıl içinde 4 danışman öğretmen yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı Fen Bilimleri ve tarım alanı konularında 10 proje ile yarışmalara katılarak TUBİTAK tarafından kabul edilen ve okullarında bilim fuarı açma yetkisi alan Paris Ortaokulu bugün okul bahçesinde açılan fuarla seyirci huzuruna çıktılar.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Spor Müdürü Adem Altun, bazı adliye mensupları, muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı bilim fuarı büyük ilgi gördü.

Stantları gezen ve projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan ve projelerine bu kadar hakim oldukları için davetlilerden tebrik almayı başardılar.

Tubitak bu öğretim yılında katılan okulların projelerini inceleyerek Akyazı’da 5 okula bilim fuarı açmaları için izin vermişti.