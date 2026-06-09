ÖZEL DOKUNUŞLAR SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

​​​​​​​Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Akyazı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Özel Dokunuşlar Sergisi”, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal

Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Akyazı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Özel Dokunuşlar Sergisi”, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk ve Akyazı İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Hasan Can katılımıyla açıldı.

Sergide, kurs sürecinde anneler ve öğretmenler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can; sergide emeği bulunan öğretmenleri, kursiyerleri ve yöneticileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.