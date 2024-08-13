Operasyon geçiren Ruhi Yılmaz Evinde istirahat ediyor

​​​​​​​Kapanan Akyazı Dokurcun Beledisinin son başkanı, belediyesi kapandıktan sonra bir dönemde MHP’den Akyazı belediye meclis üyeliği yapan iş insanı Ruhi

Yılmaz geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Operasyon sonrası birkaç gününü hastanede geçiren siyasetçi ve iş insanı Ruhi Yılmaz doktoru tarafından taburcu edildi ve Dokurcundaki evine gelerek istirahate çekildi.

Ruhi Yılmaz’ın ameliyat sonrası Ankara’dan evine geldiğini öğrenen sevenleri ve yakınları yaptıkları ziyaretlerle geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen, İl Genel Meclisi eski üyesi ve iş insanı Hüseyin Düzcan, iş insanı Ali Kahveci ve Galerici Dursun Alan da Ruhi Yılmaz’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Adeta ziyaretçi akınına uğrayan Ruhi Yılmaz, gördüğü ilgiden ve yapılan ziyaretlerden son derece memnun ve mutlu olduğunu belirtti ve herkese teşekkür etti.