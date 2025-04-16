OKUL SPORLARI MARMARA BÖLGESİ YILDIZ ERKEKLER VE YILDIZ KIZLAR HOKEY MÜSABAKALARI TÖRENLE BAŞLADI

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun ve Sakarya Hokey İl temsilcisi Recep Kodalak'ın da katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Marmara Bölgesi Yıldızlar Grup çim Hokey Müsabakaları Bölge yarışmaları Akyazı Sentetik Zeminli Futbol Sahasında yapılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun’un da katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada yarışmalara katılan okulların öğretmen ve öğrencilerine hoş geldiniz diyerek başarı dileklerini iletti.

Ayrıca Yaş haddinden emekliye ayrılan hokey hakemliğinde emekli olan Necmi Kurtoğlu ve Cemil Kurtoğlu’na bu güne kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı İl ve İlçe spor Müdürleri tarafından birer teşekkür plaketi ve çiçek verilerek yeni hayatlarına uğurlandılar.

16 Nisan tarihinde başlayan müsabakalar 20 Nisan Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Daha sonra yapılan ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

MAÇ 1

Muğla cumhuriyet Ort.Ok .(1-0) Kırklareli Atatürk Ort.Ok.

MAÇ 2

İBB abdülezel Paşa Ort.Ok. (10-0) Çanakkale Gazi Ort.Ok.

MAÇ 3

Manisa Vakıfbank Türk birliği Ort.Ok. (1-0) Ankara Akşemseddin Ort.Ok

MAÇ 4

Yeni doğan fatih Ort.Ok. (1-2) Ayder kazım eren Ort.Ok.

MAÇ 5

Denizli Fevzi tokat Ort.Ok. (7-0) Bolu Karacasu Ort.Ok.

MAÇ 6

Gazi Mustafa Kemal Ort.Ok. (10-0) Dumlu pınar Ort.Ok.