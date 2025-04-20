  • Anasayfa
  • Akyazı Spor
  • OKUL SPORLARI MARMARA BÖLGESİ YILDIZ ERKEKLER VE YILDIZ KIZLAR HOKEY MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 20-04-2025 22:33

OKUL SPORLARI MARMARA BÖLGESİ YILDIZ ERKEKLER VE YILDIZ KIZLAR HOKEY MÜSABAKALARI SONA ERDİ

​​​​​​​2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Marmara Bölgesi Yıldızlar Grup çim Hokey Müsabakaları Bölge yarışmaları Akyazı Sentetik Zeminli Futbol Sahasında  yapıldı.

OKUL SPORLARI MARMARA BÖLGESİ YILDIZ ERKEKLER VE YILDIZ KIZLAR HOKEY MÜSABAKALARI SONA ERDİ

2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Marmara Bölgesi Yıldızlar Grup çim Hokey Müsabakaları Bölge yarışmaları Akyazı Sentetik Zeminli Futbol Sahasında  yapıldı.

16 Nisan tarihinde başlayan müsabakalar 20 Nisan Pazar günü yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda gruplarında dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.

Gruplarında 1. Olan takımlar finallere katılma hakkı kazandı.

GRUPLARINDA DERECE ALAN TAKIMLAR VE TEMSİL ETTİKLERİ İLLER ŞÖYLE:

Kızlar Kategorisi

A Grubu 1. Yatağan Bozüyük Ayser Kazım Ortaokulu (Muğla)

B Grubu 1. Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu (Muğla)

C Grubu 1.Fevzi Tokat Ortaokulu (Denizli)

Erkeler Grubu

A grubu 1. İstiklal Ortaokulu (Kırklareli)                                                                                       

B Grubu:

1.Kubilay Ortaokulu (Kocaeli)                                                            1. Karacasu Ortaokulu (Bolu)

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: