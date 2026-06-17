AKYAZI’DA “ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM” ETKİNLİĞNE BÜYÜK İLGİ

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum'

(ÇEDES) projesi kapsamında "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi ve Yıl Sonu Şenlikleri" düzenlendi.

Program, Akyazı İlçe Müftülüğü, Akyazı Millî Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde, Gazi Süleymanpaşa Camii Bahçesinde gerçekleştirildi.



Programa Kaymakam Mustafa İkbal EŞKİ, Sakarya İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza CİHAN, İlçe Müftümüz Kamil Özcan DEMİR, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin AŞIK, İlçe Sağlık Müdürü Şeyda TOK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan CAN, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Recep KODALAK İlçe Emniyet Müdürü Güven ALAN, çok sayıda vatandaşımız ile ilk, orta ve lise okullarında eğitim gören öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Kaymakam Mustafa İkbal EŞKİ "Çocuklarımızın millî, manevi, ahlaki ve vicdani değerlerimizi yaşayarak ve bunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere bu proje uygulamaya konuldu. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah hem devletimizi hem milletimizi hem de geleceğimizi, bizim getirdiğimiz noktadan çok daha ileriye taşıyacaklardır." Dedi



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda caminin bölümleri tanıtıldı, ayrıca sosyal ve kültürel aktivitelere de yer verildi. Yaş gruplarına uygun eğlenceli etkinliklerle öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Cami içi Program İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in yaptığı dua le sona erdi.