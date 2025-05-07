Okul Öncesi Çocukların Şenliği Cıvıl Cıvıldı

Cıvıl cıvıl okul öncesi çocuklar kendi adlarına bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Cıvıl cıvıl okul öncesi çocuklar kendi adlarına bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın konuşması ile başlayan şenlikte okul öncesi eğitimlerini görmekte olan çocuklar kendi adlarına bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte cıvıl cıvıldılar ve doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Öğretmenlerinin nezaretinde çeşitli oyunlar oynayan, çeşitli çalışmalar yapan okul öncesi çocuklar şenliklerinde kendilerini izlemeye gelen anne-baba ve diğer ziyaretçilerle birlikte kendileri de doyumsuz bir gün geçirmenin engin mutluluğu ile okullarına geri döndüler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, bu güzel ve güneşli günde okul öncesi çocuklarımız için 3. kez düzenlediğimiz şenliğimiz sizlerin de gördüğü gibi güzel geçiyor. Çocuklarımız öğretmenlerinin nezaretinde bu anlamlı günden en iyi şekilde yararlanmanın engin keyfini sürüyorlar. Bugünün çocukları, yarınlarımızın büyükleri olan çocuklarımız için ne yapsak azdır dedi v e katılım gösterenlere teşekkür etti.

Resimler Watsaptan geliyor

Cıvıl cıvıl okul öncesi çocuklar kendi adlarına bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın konuşması ile başlayan şenlikte okul öncesi eğitimlerini görmekte olan çocuklar kendi adlarına bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte cıvıl cıvıldılar ve doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Öğretmenlerinin nezaretinde çeşitli oyunlar oynayan, çeşitli çalışmalar yapan okul öncesi çocuklar şenliklerinde kendilerini izlemeye gelen anne-baba ve diğer ziyaretçilerle birlikte kendileri de doyumsuz bir gün geçirmenin engin mutluluğu ile okullarına geri döndüler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, bu güzel ve güneşli günde okul öncesi çocuklarımız için 3. kez düzenlediğimiz şenliğimiz sizlerin de gördüğü gibi güzel geçiyor. Çocuklarımız öğretmenlerinin nezaretinde bu anlamlı günden en iyi şekilde yararlanmanın engin keyfini sürüyorlar. Bugünün çocukları, yarınlarımızın büyükleri olan çocuklarımız için ne yapsak azdır dedi v e katılım gösterenlere teşekkür etti.

Resimler Watsaptan geliyor