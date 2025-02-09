ÖĞRENCİ-SANAYİCİ EL ELE (ÖSEL) PROGRAMI UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

ğrenci Sanayici Elele (ÖSEL) projesi kapsamında, Akyazı'da mesleki eğitime destek vermek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Öğrenci Sanayici Elele (ÖSEL) projesi kapsamında, Akyazı'da mesleki eğitime destek vermek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayiciler ve Sakarya Müsiad iş birliği ile gerçekleştirilecek olan ÖSEL Projesi için ilk ziyaret Akyazı İlçesinde faaliyet gösteren OPTIMAK MAKİNA sanayi ziyaret edildi.

OPTIMAK MAKİNA sanayiinde Otomatik dikey raflara sistemleri, 3 boyutlu uzay eksenli robotik sistemler ve insansız yük taşıma sistemleri üretimi ve bunların yazılımları gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, bu sistemleri yakından tanıma ve tecrübe etme fırsatı bulacaklar.

Firma sahibi Tansel Cavit Kulak, parkuru proje paydaşlarına tanıttı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kulak, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak bu projede yer almaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

ÖSEL projesi, sanayiciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini güçlendirerek, mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu proje sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirerek okullarından daha donanımlı bir şekilde mezun olacaklar.

WİBERR tesisleri sahibi Sanayici Ali Koç OPTIMAK MAKİNA tesislerine yapılan gezinin oldukça yararlı olduğunu, Firma sahibi Tansel Cavit Kulak’ın projenin başarılı olmasında önemli katkıları olacağına İnandığını belirterek kendisine teşekkür etti.