O MÜFTÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçtiğimiz gün Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kuzeyin oğlu lakaplı sanatçı Volkan Konak hakkında söylediği sözler nedeniyle ülke çapında tepki alan Akyazı’lı Çatalca müftüsü Ahmet M.

Geçtiğimiz gün Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kuzeyin oğlu lakaplı sanatçı Volkan Konak hakkında söylediği sözler nedeniyle ülke çapında tepki alan Akyazı’lı Çatalca müftüsü Ahmet M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün Trabzon’da düzenlenen binlerce seveninin katıldığı cenaze töreni ile vasiyeti olan köyündeki bir ceviz ağacının altına defnedilen Volkan Konak için sarf ettiği iddia edilen sözlere yurt çapında tepki gösterilmesi üzerine Diyanet işleri başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğince yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konu ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği”