O ANA OKULUNDA KAYITLAR BAŞLADI

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Nilüfer Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin bünyesinde kurulu bulunan “Uygulama Anaokulu” nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıtların alınmaya başladığını açıkladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Nilüfer Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin bünyesinde kurulu bulunan “Uygulama Anaokulu” nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıtların alınmaya başladığını açıkladı.

3, 4 ve 5 yaş guruplarında öğrencilerin alınacağını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Can, bu tip Anaokullarına taleplerin çok fazla olduğuna dikkat çekerek öğrenci Velilerinin ellerini çabuk tutmalarını ve kayıtlarını hemen yaptırmalarının kendileri açısından iyi olacağını söyleyebilirim dedi.

Bahse konu olan Anaokulunun Nilüfer Hatun Kız Meslek ve Teknik Lisesine bağlı ve lisenin bahçesinde bulunmasına rağmen, bahçede bağımsız Anaokulu gibi bir de özelliğinin olması ile dikkat çekiyor.