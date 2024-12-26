MÜRSEL ÖĞRETMENE ARKADAŞ ZİYARETİ

​​​​​​​Mürsel Sağlam. O Milli Eğitim idealist sınıf öğretmenlerinden biri idi. Mesleğinin 11.yılında Görev yaptığı komşu ilimiz Bolu yakınlarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu uzun süre yaşam mücadelesi vermiş, O kaza Mürsel öğretmeni

Mürsel Sağlam. O Milli Eğitim idealist sınıf öğretmenlerinden biri idi. Mesleğinin 11.yılında Görev yaptığı komşu ilimiz Bolu yakınlarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu uzun süre yaşam mücadelesi vermiş, O kaza Mürsel öğretmeni mesleğinden koparmış ve bundan sonraki yaşamını engelli sandalyede sürdürmek zorunda bırakmıştır.

Öğretmen Mürsel Sağlam tam 21 yıldan beri tekerlekli sandalyede hayatını sürdürüyor. O’nu geçtiğimiz yıllarda bir çok sosyal etkinliklerde, Halk Eğitim ve Belediyenin kurslarında görüyorduk. Açılan sergilerde el becerileri ve göz nuru eserlerini çok defa görmüştük.

Mürsel öğretmeni son günlerde dışarıda göremeyince merak eden iki ortaokul arkadaşı Sağlık Memuru Nihat Sezer ve Ben Emekli Öğretmen ve gazeteci Kenan Certel geçtiğimiz gün kendisini evinde ziyaret ettik.

Tekerlekli sandalyesi ile ziyaretçilerini evinin kapısında karşıladı ve buyur etti. Bu ziyaretten çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirten Mürsel öğretmenle derin bir sohbete daldık. Hayat hikayesini anlatırken 11 yıllık öğretmenlik hayatını, geçirdiği kazayı ve bundan sonraki yaşantısından söz ederken zor günler geçirdiğini ancak en zor olanın ise öğretmenlik mesleğinden kopmuş olması olduğunu söyledi.

Misafirlerine izzeti ikramda bulunmayı da ihmal etmeyen Mürsel öğretmen hatırlanmak güzel şeymiş, ziyaretiniz beni ziyadesi ile memnun etti ve duygulu dakikalar yaşadım teşekkür ederim diyerek bizleri yine kapıya kadar uğurladı.